De seneste 24 timer kan blive et våben for Trump om 4 år

Coronasituationen har nået nye højder i USA i denne uge – både målt i dødstal og politisk pres på ellers uafhængige myndigheder.

Tidligere på ugen satte antallet af daglige døde med covid-19 rekord i USA med 3.411 døde på en enkelt dag. Det er det højeste antal, siden pandemien ramte USA, og med de hastigt voksende dødstal kan landet ramme den nedslående milepæl med i alt 300.000 coronadødsfald allerede i morgen.

Samtidig med at antallet af smittede og døde stiger kraftigt, kom der i nat en lovende nyhed – den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har givet en nødgodkendelse til Pfizer og Biontechs coronavaccine, som betyder, at de første amerikanere vil få vaccinen inden for et døgn.