Nu er vaccinen på vej ud til amerikanerne. Så længe går der, før USA forventer at ramme 100 millioner coronaimmune

USA forventer, at 100 millioner borgere er blevet gjort immune over for coronavirus via en vaccination inden for de første tre måneder af 2021. Det siger Moncef Slaoui, som er præsident Donald Trumps toprådgiver for administrationens vaccineudviklingsprogram, Operation Warp Speed, søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»Vi vil have gjort 100 millioner mennesker immune i første kvartal af 2021«, siger han i et interview med tv-stationen Fox News.

Det svarer til knap en tredjedel af USA’s befolkning på cirka 330 millioner.

Slaoui siger, at han håber, at USA har fordelt 40 millioner doser af vaccinen inden udgangen af året. Det tal skal stige yderligere i januar, hvor man håber at distribuere yderligere 50 til 80 millioner doser. Det samme er planen i februar. Vaccinen, som er udviklet af Pfizer og Biontech, kræver to doser for at opnå den ønskede effekt.

Vacciner ankommer til delstaterne mandag

En konvoj af lastbiler med coronavacciner forlod søndag morgen lokal tid Pfizers fabrik i Michigan, hvorfra de skal fordeles ud i det amerikanske delstater. Vaccinerne skal opbevares ved en temperatur på minus 70 grader. Derfor er de pakket i specialdesignede bokse på størrelse med en stor kuffert, hvor der kan være 4.875 doser i hver. De første doser af vaccinerne er målrettet ansatte i sundhedsvæsenet og beboere på plejehjem.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, besluttede fredag at godkende vaccinen fra selskaberne Pfizer og Biontech til nødbrug i USA. I Danmark er vaccinen ikke godkendt endnu. Det skyldes, at man i EU har valgt ikke at ville udstede en godkendelse til nødbrug. I stedet vil EU-landene give vaccinen en godkendelse til at komme på markedet på linje med den normale procedure for nye lægemidler.

Det kræver en længere og grundigere proces, hvor forsøgsstudierne med vaccinerne bliver gennemgået med en tættekam. Først 29. december skal Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) afgøre, hvorvidt det vil anbefale en godkendelse. Hvis det ender med et ja, ventes vaccinen at blive godkendt i EU 31. december.

