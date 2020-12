Trumps heppekor kalder republikanernes blodhund for forræder. Imens søger republikanerne en fremtid med eller uden Trump

Senator Mitch McConnell er gået fra at være en af Trump-tilhængernes helte til at blive kaldt forrædder, efter at han efter over en måned tavshed tirsdag anerkendte Joe Bidens sejr. Præsident Trump selv tordner fra Det Hvide Hus mod alle de republikanske 'kujoner', som opgiver kampen for at ændre valgresultatet.