USA holder vejret: Fjender indefra ændrer indsættelsen af Joe Biden

På dagen, hvor magten skiftede hænder fra George W. Bush til Barack Obama, stod USA-ekspert Mette Nøhr Claushøj så tæt på Kongressen i USA som muligt for at deltage i festdagen og for at overvære en ceremoni, der har en enorm symbolsk betydning for USA som verdens ældste demokrati.

»Vi stod op klokken tre om natten for at være sikre på at få en god plads. Vi vidste, der ville komme rigtig mange mennesker. Det var ekstremt koldt, selvom vi havde hver to frakker på og varmeelementer i både handsker og støvler«.

Claushøj var blot en ud af 1,8 millioner mennesker, der den dag trodsede frostvejret for at overvære demokratiet i aktion og indsættelsen af en præsident, der var blevet valgt på et løfte om håb og forandring. Indsættelsesceremonien er et af de stærkeste udtryk for et stolt demokrati, der skal vise sig selv og omverdenen, at amerikanerne er et demokratisk folk, der kan lede sig selv efter parlamentariske regler, som de har gjort siden uafhængigheden, forklarer Claushøj:

»Folk stod og græd, fordi det var så stort. De kom fra alle dele af landet. Det eneste negative var, at mængden buhede, da George W. Bush traditionen tro blev fløjet væk fra sit embede i præsidentens ikoniske grønne helikopter, Marine One«.