Det kunne være endt endnu værre: »Vi er først og fremmest heldige, at der ikke er mange døde«

Den 70-årige Lonnie Coffman fra Alabama blev arresteret, efter at politiet angiveligt fandt 11 glas fyldt med en sprængfarlig væske sammen med klude og lightere i hans pickup-truck. De fandt også et håndvåben, en riffel og en masse ammunition. Hans lager blev fundet ved et tilfælde.

Onsdag, inden stormløbet mod Kongressen i Washington, blev der fundet rørbomber ved både Det Republikanske Partis og Det Demokratiske Partis hovedkvarterer ikke langt derfra. Derfor gennemsøgte politiet området. En betjent bemærkede et håndtag fra et skydevåben, der stak frem inde i Coffmans bil, der under hele angrebet stod parkeret ikke langt fra Kongressen.

Det fremgår ifølge flere medier af anklageskriftet mod Lonnie Coffman.