Det kunne være endt endnu værre: »Vi er først og fremmest heldige, at der ikke er mange døde«

Den 70-årige Lonnie Coffman fra Alabama blev arresteret, efter at politiet angiveligt fandt 11 glas fyldt med en sprængfarlig væske sammen med klude og lightere i hans pickup-truck. De fandt også et håndvåben, en riffel og en masse ammunition. Hans lager blev fundet ved et tilfælde.

Onsdag, inden stormløbet mod Kongressen i Washington, blev der fundet rørbomber ved både Det Republikanske Partis og Det Demokratiske Partis hovedkvarterer ikke langt derfra. Derfor gennemsøgte politiet området. En betjent bemærkede et håndtag fra et skydevåben, der stak frem inde i Coffmans bil, der under hele angrebet stod parkeret ikke langt fra Kongressen.

Det fremgår ifølge flere medier af anklageskriftet mod Lonnie Coffman.

Da Lonnie Coffmann vendte tilbage til sin bil efter besættelsen af Kongressen, blev han arresteret. Politiet fandt yderligere to skydevåben på ham.

Lonnie Coffman er en blandt de i skrivende stund foreløbig 20 mennesker, der er anholdt af de føderale myndigheder over hele USA oven på den mørke dag for det amerikanske demokrati, hvor fem mistede livet. Det kunne være gået endnu værre. I et internt dokument, som avisen The Washington Post har set, advarede forbundspolitiet FBI i delstaten Virginia dagen før stormløbet om, at ekstremister var på vej for at udøve vold. Der blev delt kort over tunneler og mulige mødesteder, skrev politiet ifølge avisen. En onlinetråd talte ifølge FBI om, at Kongressen skulle høre lyden og knust glas og blod skulle flyde.