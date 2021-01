For anden gang stilles Trump for en rigsret: Nu holder 'manden med leen' Trumps fremtid i sine hænder

I Barack Obamas biografi er der en sigende anekdote om republikanernes magtfulde leder Mitch McConnell. Politikeren, hvis øgenavn er ’manden med leen’.

Joe Biden, der dengang var senator, ville forklare McConnell, hans senatskollega fra Kentucky, hvorfor han burde stemme for et lovforslag. Men inden Biden kunne nå at sige et ord holdt McConnell hånden op foran Joe Biden som en politibetjent i et lyskryds.

»Du må have fået det fejlagtige indtryk, at jeg ikke er ligeglad«, sagde Mitch McConnell til Joe Biden.

Mitch McConnell har fået sit øgenavn, som han stolt har taget til sig og sælger på T-shirts, fordi han selv i Washingtons ubarmhjertige verden er kendt for at være mere end almindeligt skamløs, kynisk, snu og magtbegærlig – selv i sit eget parti har han ikke mange venner.

Men han er – særligt i de senere år – alligevel blevet et ikon i Det Republikanske Parti. Først og fremmest fordi han med sin mangel på enhver form for idealisme eller forsøg på at kontrollere Trumps værste impulser har gennemført den republikanske agenda med skattelettelser og konservative dommere med jernhånd.