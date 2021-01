Her er de 10 republikanere, der smider Trump for ny rigsretssag: »Det er det største​ forræderi begået af en amerikansk præsident mod embedet nogensinde«

Hvor meget vægt havde Donald Trumps ord, da han den 6. januar sagde ting, som »ingen har nogensinde opnået noget ved at være svag« i sin opfordring til at gå mod Kongressen?

Det handlede debatten i Repræsentanternes Hus om, da politikere fra begge sider argumenterede for og imod at stille Donald Trump for en rigsret.

»Hvis vi stillede samtlige politikere, der gav en brændende tale til en skare af oprørere, for en rigsret, ville dette hus være tomt«, sagde republikaneren Tom McClintock og opfordrede til, at man ikke stemte for at lægge sag an mod Trump.

Nancy Pelosi, den demokratiske flertalsleder i Repræsentanternes Hus, så det anderledes.

»De var hjemlige terrorister, og retfærdigheden må ske fyldest. Men de kom ikke ud af ingenting. De blev sendt hertil af præsidenten med ord og opfordringer til at ’kæmpe med alt, hvad I har’. Ord betyder noget. Sandheden betyder noget. Ansvarlighed betyder noget«, sagde hun.