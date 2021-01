»Ren diplomatisk vandalisme«: Trump-regeringen beskyldes for at lægge udenrigspolitiske miner ud for Biden

Når en regering skal forlade kontorerne, plejer den at lade være med at foretage vidtrækkende beslutninger og i stedet sikre en smidig overgang til de næste.

Sådan forholder det sig ikke med USA’s afgående udenrigsminister, Mike Pompeo. Han har brugt sine sidste uger, inden han onsdag forlader posten, som Joe Biden har udpeget Antony Blinken til at bestride, på at ændre en række principper for amerikansk udenrigspolitik, der kan gøre livet svært for den kommende præsident, som han ifølge mange analytikere drømmer om at erstatte som præsident i 2024.

Her er fire eksempler.

Fra denne tirsdag – dagen før Joe Bidens indsættelse – bliver Houthi-oprørsbevægelsen i Yemen officielt kategoriseret som en terrororganisation af USA. Det har humanitære organisationer længe advaret kraftigt imod, fordi det vil gøre det svært at få nødhjælp og koleramedicin frem til millioner af sultende houthier i det, der betegnes som verdens mest akutte humanitære katastrofe, siger de.