Trump skal nu for endnu en rigsret, der kan dømme ham ude af politik for evigt. Og hans søn er allerede ude med riven over for de republikanere, der kan dømme ham

Budskabet var lige så nemt at forstå som et hestehoved i sengen i en ’Godfather’-film. Vover du at modsætte dig Donald Trump og stemme for at dømme ham i en rigsret, så er hævnen sød!

Truslen blev leveret til Liz Cheney, den magtfulde republikaner, partiets tredjehøjest rangerede med af Repræsentanternes Hus, der var en af bare 10 republikanere, der skarpt fordømte Trumps opildnen til stormløbet på Kongressen og for nyligt stemte for at stille Trump for en rigsret.