»Amerika er tilbage«: Biden har fundet taktstokken frem

USA er i gang med at genetablere sin rolle i verdenssamfundet efter fire år med Donald Trump.

»Amerika er tilbage. Diplomatiet er tilbage«, erklærede USA’s præsident, Joe Biden, i sin første udenrigspolitiske tale, siden han tiltrådte 20. januar.

USA vil ikke længere ignorere Ruslands »aggressive handlinger«, siger Biden, der retter en kraftig kritik mod fængslingen af den russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj.

»Jeg har gjort det klart over for præsident Putin, at i modsætning til min forgænger er de dage forbi, hvor USA ignorerede Ruslands aggressive handlinger, indblanding i vores valg, cyberangreb og forgiftning af sine borgere«, siger Biden.

I talen bekræfter Biden også, at han vil trække USA ud af den saudiarabisk ledede koalition i Yemen. Koalitionen gik i 2015 ind i konflikten i Yemen. Den fik støtte fra USA’s tidligere præsident Donald Trump. Men det stigende dødstal har medført krav fra både republikansk og demokratisk side om, at USA stopper støtten til koalitionen. Biden udpeger en ny udsending til Yemen, Timothy Lenderking, som har årtiers erfaring fra udenrigstjenesten. Hans primære opgave bliver at genstarte fredsforhandlingerne.

»Vi optrapper diplomatisk for at afslutte krigen i Yemen«, siger Biden, der på linje med FN kalder konflikten en »humanitær katastrofe«.

»Tims diplomati vil være styrket af USAID, der skal sikre, at humanitær hjælp når frem til Yemens folk, der har lidt under ubærlige ødelæggelser«, tilføjer Biden med henvisning til den statslige udviklingsbistand.

Genopbygning tager tid

Præsidenten langer også hårdt ud mod Kina og siger blandt andet, at USA vil konfrontere Kina for landets »økonomiske overgreb«. Han nævner også Kinas overgreb på menneskerettigheder og immateriel ejendomsret.

Biden har tidligere sagt, at han ønsker at etablere en alliance mod Kina. Hans regering er ligeledes i gang med et samarbejde med sine allierede i spørgsmålet om Myanmar. Her væltede militæret mandag den demokratisk valgte regering og tog magten.

»Der kan ikke være tvivl om, at i et demokrati bør magten aldrig prøve at underkende folkets vilje eller forsøge at udviske resultatet af et troværdigt valg«, siger Biden.

Han opfordrer militæret til omgående at overdrage magten til den valgte regering og løslade alle anholdte, herunder regeringsleder Aung San Suu Kyi.

I Europa fastfryser han en af tidligere præsident Trumps ordrer om at trække amerikanske soldater ud af Tyskland.

I et andet skridt, der går stik mod Trumps politik, lover Biden endvidere, at USA i regeringens første år vil tage imod 125.000 af de 80 millioner mennesker rundt om i verden, der er på flugt.

»Men det kommer til at tage tid at genopbygge det, der er blevet ødelagt i de seneste år«, siger han.

Nogle af dem, der skal have beskyttelse i USA, er LGBTQ-asylansøgere, siger Biden.

»Vi skal genopbygge vores lederskab inden for LGBTQ-rettigheder«, fastslår han.

»Der er ikke længere et tydeligt skel mellem amerikansk politik hjemme og i udlandet«, siger han.

Biden har haft en stor interesse for udenrigspolitikken, siden han i 1990’erne blev medlem af Senatets udenrigsudvalg, siger hans talskvinde, Jen Psaki.

ritzau