Rigsretssagen mod Trump: Demokraterne skruer op for retorikken, mens Republikanerne sidder og tegner kruseduller

Det er en usagt absurditet i rigsretssagen mod Donald Trump, der foregår i USA i disse uger. Flere amerikanskemedier har spået, at sagen allerede var afgjort, før den overhovedet gik i gang.

Det er nemlig højst usandsynligt, at de strengt optrukne linjer mellem Republikanere og Demokraterne bliver overtrådt - selv ikke når det gælder et oprør mod det amerikanske demokrati og deres eget senat.

For at den afgåede præsident kendes skyldig i anklagerne mod ham, kræver det, at 67 af senatets 100 medlemmer stemmer for en dom - og dermed 17 republikanere. Ifølge Kongressen.coms ansvarshavende chefredaktør og USA-ekspert Anders Agner Pedersen sker det næppe: