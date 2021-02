Møbelbutikken Gallery Furniture i Houston i Texas har åbnet sine døre for folk uden varme derhjemme, efter at ekstrem frost har skabt strømafbrydelser. Det går som alle naturkatastrofer hårdest ud over dem, der i forvejen et tættest på bunden, påpeger Chas Moore fra organisationen Austin Justice League til avisen The Washington Post. "Texas tror, det er en eller anden stor, styg, uafhængig stat, men vi kan ikke tænde strømmen. Vi er nødt til at genoverveje, hvordan vi gør ting", siger han til avisen. Foto: Go Nakamura/Ritzau Scanpix