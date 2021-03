Psykiater oplever bølge af QAnon-patienter efter Trumps nederlag: »Der er én ting, du virkelig ikke skal sige til QAnon-tilhængere, der prøver at komme ud«

Konspirationsteorier har altid eksisteret, men QAnon er gået mainstream på en måde, man sjældent har set. Millioner af amerikanere tror på konspirationsteorien og mister forbindelse til familie og venner, men får til gengæld et fællesskab med andre QAnon’ere online.

Ziv E. Cohen er psykiater med speciale i ekstremisme ved Cornell University. Siden Donald Trump tabte præsidentvalget, har han oplevet en tilstrømning af patienter, der forsøger at komme op af kaninhullet. Væk fra den konspirationsteori, hvis følgere helt grundlæggende tror, at verden er styret af bloddrikkende pædofile forklædt som demokratiske politikere og hollywoodskuespillere. Den tidligere præsident Donald Trump er Q-følgernes leder og står bag en tophemmelig mission, der skal bringe de børnemisbrugende satanister til fald. Q-følgerne mener, at Trump stadig er præsident – en teori, Trump puster til ved fejlagtigt at påstå, han vandt valget.

Her fortæller Ziv E. Cohen om, hvordan han som psykiater hjælper folk tilbage til virkeligheden, og giver råd om, hvad man kan sige, hvis nogen, man kender, er fanget i troen på konspirationen.