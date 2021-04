»Banditter!«: Rasende Trump-vælgere blev franarret tusindvis af dollars via snedigt trick

Stacy Blatt befandt sig på et hospice i september, da han hørte radioværten Rush Limbaugh tale om, hvor økonomisk betrængt Donald Trumps valgkamp var. Det fik Blatt til at gå på nettet og overføre så meget, han kunne undvære – 500 dollars eller godt 3.000 kroner.

Det var mange penge for den 63-årige Blatt, der var alvorligt syg af kræft og levede for under 1.000 dollars om måneden i Kansas City. Men dette enkeltbidrag – der ifølge de officielle fortegnelser var hans første nogensinde – blev snart fulgt op af flere andre. Yderligere 500 dollars blev trukket fra hans konto næste dag, ugen efter atter 500 dollars, og det fortsatte hver uge indtil midten af oktober, uden at Blatt vidste af det. Til sidst var hans bankkonto tom og blev spærret. Da der ikke var dækning til at betale de faste udgifter, ringede han til sin bror, Russell, og bad om hjælp.

De to brødre kunne snart konstatere, at Trumps valgkamp havde trukket Tracys konto for 3.000 dollars på mindre end en måned. De ringede til banken og sagde, at de mente, de var blevet udsat for bedrageri.

»Det virkede, som om det var et svindelnummer«, siger Russell.

Men det, de to brødre opfattede som bedrageri, var i virkeligheden et målrettet forsøg på at skaffe flere midler til Trumps valgkamp og WinRed, den internetportal, der indsamlede donationerne. Da folkene bag Trumps kampagne var ved at løbe tør for penge, og demokraterne samtidig brugte langt flere penge på deres kampagne, begyndte de i september at opkræve gentagne beløb af donorer på nettet, der ikke aktivt fravalgte det.