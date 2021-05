Der er varmet op til et republikansk magtopgør i Washington i dag. Og Trump fryder sig sydpå i Florida

Der er varmet op til et magtopgør i Det Republikanske Parti onsdag i denne uge, og selv om kampen foregår mellem to kvinder i Washington, så sidder den egentlige hovedperson og fryder sig langt sydpå i Florida.

Den klassisk konservative Liz Cheney ventes i en særlig afstemning blandt republikanerne i Repræsentanternes Hus at blive stemt ud af ledelsen. Ikke fordi hun er illoyal over for sit parti. Tværtimod. Der findes ikke en meget mere konservativ end den våbenglade abortmodstander og datter af tidligere vicepræsident Dick Cheney. Hun straffes for at nægte at være loyal over for tidligere præsident Donald Trump.

Cheney bliver ved med at fordømme Trump, der fra sit nye hovedkvarter i Florida fortsætter med at benægte sit valgnederlag fra november sidste år. Hun fastholder, at Trump krydsede en grænse, der aldrig må krydses, da han opildnede sine tilhængere før det voldelige stormløb mod Kongressen i Washington 6. januar.

Det Republikanske Parti står ved en skillevej og må vælge »sandhed og troskab over for forfatningen«, skrev hun onsdag i et indlæg i avisen The Washington Post.

Det åbner døren for 36-årige Elise Stefanik, der repræsenterer et konservativt distrikt i delstaten New York.