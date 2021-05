Noget tyder på, at hackere er overraskede over, hvor lammende deres angreb på rørledning i USA er

Præsident Joe Biden bebudede mandag, at USA ville »opløse og retsforfølge« den kriminelle hackergruppe DarkSide, som FBI formelt har rettet søgelyset mod efter det ransomware-angreb, der har lammet halvdelen af brændstofforsyningen på USA’s østkyst.

FBI har udsendt et varsel til elselskaber, olieleverandører og andre firmaer, der benytter sig af rørledninger, om at være på udkig efter den type skadelig kode, der ramte Colonial Pipeline, et privat firma, der styrer den store rørledning, som transporterer benzin, diesel og flybrændstof fra Texas til New York.