Analyse: Liz Cheneys fald understreger, at Det Republikanske Parti stadig tilhører Donald Trump

»Frihed kan kun overleve, hvis vi beskytter den«, skrev republikaneren Liz Cheney i et tweet mindre end et døgn før, hun onsdag eftermiddag blev fjernet fra partiets ledelse.

Fyringen af Liz Cheney, der var nummer tre i hierarkiet hos det republikanske mindretal i Repræsentanternes Hus, handler om meget mere end personfnidder.

Det handler om selve den republikanske sjæl. Og om hvor meget partiet ville underlægge sig Donald Trump oven på hans anløbne rolle i stormløbet mod Kongressen 6. januar, hans uendelige række af løgne og bedrag samt to rigsretssager for embedsmisbrug.

Svaret har vi nu: Lige nu tilhører Det Republikanske Parti Donald Trump, og dermed er partiet slået en kurs, der markerer en ny kulmination i det politiske systems dysfunktion.

Her handler det ikke bare om at være mere eller mindre uenige med demokraterne. Det handler om noget så grundlæggende om, at partiet nu også bekender sig til en alternativ virkelighed. Anklagerne om valgsvindel er immervæk blevet undersøgt for og bag og underkendt af den ene domstol efter den anden.