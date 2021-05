Dommeren, Trump udnævnte for at gøre en ende på fri abort, har nu mulighed for at få hans plan til at gå i opfyldelse

Der var mange mål, Donald Trump ikke fik gennemført som præsident: at færdigbygge en mur ved USA’s sydlige grænse, at skabe fred i Mellemøsten gennem ubetinget loyalitet til Israel, at vinde endnu en præsidentperiode.

Men mandag stod det klart, at én af de ting Trump lykkedes med over al forventning, nemlig at udnævne konservative, abortkritiske højesteretsdommere, ikke bare lykkedes for den tidligere præsident. Selv efter Trump ikke længere er præsident, ser man de hårdtslående resultater af hans dommerudnævnelser.

I en opsigtsvækkende udmelding mandag offentliggjorde USA’s højesteret, at de vil behandle en sag, der kan blive enden på fri abort i USA. Sagen, højesteretsdommerne tager op, er en lov i delstaten Mississippi, der vil forbyde abort efter 15 ugers svangerskab.

Det er første gang, at højesterets ni dommere behandler en så afgørende sag om fri abort, siden Trump i valgkampens slutfase udnævnte endnu en konservativ, abortkritisk dommer: Amy Coney Barrett.

Trump lovede at udnævne dommere, der ville gøre en ende på fri abort. Han nåede som bekendt at udnævne hele tre højesteretsdommere i sine fire år som præsident, og dermed har højesteretten nu et abortkritisk flertal.