Hvis det står til Sanders og Ocasio-Cortez, skal Biden ikke længere kalde sig Israels bedste katolske ven

Kongresmedkemmet Alexandria Ocasio-Cortez støttede i valgkampen senator Bernie Sanders' forsøg på at blive demokraternes præsidentkandidat. Da han måtte strække våben i dysten mod Joe Biden, vakte det opsigt, at 'AOC', som hun kaldes, tøvede med at støtte Biden. Nu presser de to progressive demokrater Biden og vil have præsidenten til at være mere kritisk over for Israel.