USA donerer 25 millioner vaccinedoser til trængende lande

USA vil donere 25 millioner overskydende vaccinedoser til andre lande i verden, oplyser Det Hvide Hus torsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Donationen markerer et betydeligt og øjeblikkeligt boost til det FN-støttede globale vaccineinitiativ Covax, der til dato kun har delt 76 millioner doser ud til trængende lande.

Meddelelsen fra Det Hvide Hus kommer, få timer efter at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i Afrika indtrængende opfordrede verdens lande til at donere vacciner. Opfordringen kom på baggrund af en alarmerende situation på kontinentet, hvor vaccineforsendelser næsten er gået i stå de seneste to uger, mens antallet af nye smittede er stigende.

Ifølge WHO’s regionaldirektør i Afrika, Matshidiso Moeti, har afrikanske lande kun vaccineret to procent af befolkningen.

»Afrikanske lande er ikke en gang i stand til at følge op med anden dosis til personer i risikogrupperne«, sagde hun i opfordringen tidligere torsdag.

Danmark har også doneret

Samlet har USA planer om at donere 80 millioner doser globalt inden udgangen af juni og primært igennem Covax-samarbejdet, skriver AP. Af de første 19 millioner donerede doser skal cirka seks millioner doser gå til Syd- og Mellemamerika, syv millioner til Asien og fem millioner til Afrika.

Præsident Joe Biden siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at vaccinerne vil blive givet uden forventning om politiske tjenester til gengæld.

Det er ikke kun USA, der torsdag har givet tilsagn om at dele overskydende vaccinedoser. Samme dag har udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) oplyst ifølge Jyllands-Posten, at Danmark sender 358.000 AstraZeneca-doser til Kenya i Østafrika.

Frankrig har desuden doneret 184.000 AstraZeneca-doser til det vestafrikanske land Senegal gennem Covax-samarbejdet.

ritzau