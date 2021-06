Rapport: Flere omfattende fejl førte til kongresstorm i USA

Flere betjente i frontlinjen led kemiske forbrændinger, fik hjerneskader og brækkede knogler, da tilhængere af den tidligere præsident Donald Trump stormede kongresbygningen i Washington, D.C., 6. januar. Det viser Senatets første rapport – og formentlig også den sidste – om angrebet, der kostede fem personer livet, inklusive en betjent, skriver nyhedsbureauet AP.

Rapporten beskriver flere omfattende fejl. Blandt andet fortæller betjente, hvordan der ikke blev lagt en samlet kurs for at forhindre tilhængere i at bryde ind i Kongressen, da kommandosystemet brød sammen. Men allerede inden at tilhængerne nåede så langt som til kongresbygningen, var der klare advarsler og tip om, at ekstremister planlagde at storme Kongressen med våben og muligvis ville trænge ind via et tunnelsystem under bygningen.

Disse advarsler nåede aldrig frem til topledelsen hos politiet. Resultatet af dette blev kaos. Det lykkedes hundredvis af Trump-tilhængere at mase sig forbi sikkerhedslinjen af betjente, bryde ind i bygningen og afbryde den godkendelse af Joe Biden som præsident, der var i gang.

Rapporten beskriver ifølge AP samme fejl, som blev beskrevet efter angrebet mod USA 11. september 2001, nemlig en manglende evne til at forestille sig at det værste kan ske.

ritzau