Aktindsigt afslører alarmerende corona-nyt om Secret Service og Trump

Secret Service var i 2020 stærkt belastet af den krævende opgave med at beskytte både en præsident, en vicepræsident og deres familier – alt sammen i et valgår og midt i en coronapandemi. Næsten 900 af sikkerhedstjenestens ansatte testede positive for corona.

Det fremgår af oplysninger fra Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), en partipolitisk uafhængig nonprofit-organisation, der overvåger det amerikanske regeringsapparat ud fra et etisk perspektiv og blandt andet har fokus på mulig korruption.