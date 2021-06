Biden fik en smal sejr, men gambler nu for at vinde det hele

Joe Biden turbostartede som USA’s præsident i januar med talrige dekreter og en stor corona-stimuluspakke, men siden er hans ambitiøse dagsorden truet af stilstand. Så meget desto større var glæden i Det Hvide Hus, da Biden torsdag kunne afsløre et politisk gennembrud. Han var blevet enig med fem midtsøgende demokrater og fem midtsøgende republikanere om at bruge 1,2 billioner dollars – omkring 7.500 milliarder kroner – over otte år på at opgradere USA’s til dels faldefærdige infrastruktur.

For Joe Biden er det i sig selv et gevaldigt ’hvad-sagde-jeg-øjeblik’, for han blev valgt som demokraternes præsidentkandidat på en præmis om, at old school tværpolitisk samarbejde er den eneste rigtige måde at lave politik på. Kompromis er en dyd og et mål i sig selv.

»Demokratiets hjerte kræver konsensus«, sagde Joe Biden i Det Hvide Hus.