Lærerforbund i USA foretager kovending om vaccinationer

For at beskytte elever under 12 år mod covid-19 bør det være obligatorisk for lærere i amerikanske skoler at være fuldt vaccinerede. Det siger Randi Weingarten, leder af USA’s næststørste fagforening for skolelærere, American Federation of Teachers, til NBC News.

»Omstændighederne har ændret sig. Jeg er virkelig bekymret over, at børn under 12 år ikke kan blive vaccineret, siger Randi Weingarten.

Tidligere har American Federation of Teachers været modstander af at gøre det obligatorisk for dets medlemmer at være færdigvaccineret mod covid-19, men over hele USA er antallet af børn, der bliver indlagt på hospitaler med virussygdommen, stigende.

Ifølge sundhedseksperter kan tendensen forklares med fremkomsten af Delta-varianten, der er mere tilbøjelig til at inficere børn end Alpha-varianten, der tidligere var kendt som den britiske variant og var dominerende tidligere i år.

Data for vaccination af 5-11-årige på vej

I USA er børn under 12 år endnu ikke i betragtning til at blive vaccineret mod covid-19. I maj besluttede USA’s lægemiddelstyrelse, FDA, at udvide sin nødgodkendelse af vacciner, så den også omfatter personer i aldersgruppen fra 12 til 15 år. Senere ventes også børn yngre end 12 år at kunne komme i betragtning til at blive vaccineret.

Medicinalselskabet Pfizer, der sammen med den tyske partner BioNTech står bag en af de mest udbredte vacciner mod covid-19, oplyste i juni, at det vil begynde at teste vaccinen i forsøg med børn under 12 år. En talsmand sagde i den forbindelse, at Pfizer forventer at få data for forsøgene med børn i alderen fra 5 til 11 år i september og sandsynligvis senere samme måned vil ansøge FDA om at udvide godkendelsen til den aldersgruppe. Data for afprøvning af vaccinen til børn mellem to og fem år ventes at følge kort tid efter.

Et voksende antal virksomheder i USA samt delstatsregeringer stiller krav til deres ansatte om være fuldt vaccineret.

De seneste to dage er der i USA registreret over 100.000 nye smittetilfælde om dagen. Det er det højeste i seks måneder, mens antallet af indlagte med covid-19 er på det højeste siden februar.

ritzau