Trump-støtte vil kende sig skyldig i ulovlig partistøtte

Forretningsmanden Igor Fruman forventes at kende sig skyldig i ulovlig partistøtte i forbindelse med den tidligere præsident Donald Trumps valgkampagne under det amerikanske præsidentvalg i 2020. Retsdokumenter viser, at der på mandag vil holde et såkaldt ’change of plea’-retsmøde – altså et retsmøde om en ændring i, hvordan tiltalte forholder sig til anklagen.

Fruman er født i Hviderusland. Han har tidligere haft stærke forretningsforbindelser til Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani, der begyndte at arbejde som advokat for Donald Trump, da det amerikanske justitsministerium i 2017 begyndte at undersøge, om Rusland havde blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016, hvor Trump blev valgt frem for den demokratiske kandidat Hillary Clinton. Giuliani hyrede Fruman og en tredje person – ukrainske Lev Parnas – til at grave inkriminerende materiale frem om Trumps modkandidat - og nuværende præsident - Joe Biden og hans søn Hunter Biden.

Giuliani nægter sig skyldig

I sagen om ulovlig partistøtte er Fruman og Parnas tiltalt for ikke at oplyse om, at de havde støttet Trumps valgkampagne med 325.000 dollar, som svarer til cirka 2,6 millioner kroner. En anden ukrainsk forretningsmand er også tiltalt i sagen. Alle tre nægtede sig i første omgang skyldige i anklagen.

Rudy Giuliani selv og hans advokat er ikke tiltalte i sagen og nægter at have gjort noget ulovligt. I en anden sag undersøger en anklager dog Giulianis forbindelser til Ukraine, og om han har bedrevet ulovlig lobbyisme, fordi han har handlet på vegne af Donald Trump i landet.

Hvad angår Fruman og Parnas er det endnu uklart, hvornår sagen skal fortsætte i retten. De tiltalte har presset på for at få sagen udskudt, fordi sagsbunken har hobet sig op under coronanedlukningen, men det er anklagerne imod.

ritzau