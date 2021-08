Han skød Robert F. Kennedy. Nu vil nævn prøveløslade ham

Et prøveløsladelsesnævn i San Diego i den amerikanske delstat Californien har fredag stemt for at prøveløslade palæstinenseren Sirhan Sirhan, der i 1968 likviderede daværende præsidentkandidat Robert F. Kennedy, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Det betyder imidlertid ikke, at Sirhan Sirhan løslades med det samme. Resultatet af afstemningen skal nu forbi et andet udvalg, hvorefter Californiens guvernør, Gavin Newsom, skal tage den endelige beslutning, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

77-årige Sirhan Sirhan er palæstinenser og født i Jerusalem, skriver dpa. Han skød angiveligt den 42-årige Kennedy i en protest mod den proisraelske præsidentkandidat. Drabet skete, et år efter at Israel i Seksdageskrigen havde erobret blandt andet Gaza og Østjerusalem.

Blev dømt til døden

Klokken var omkring midnat mellem 5. og 6. juni 1968, da Sirhan Sirhan på Ambassador Hotel i Los Angeles trak sin pistol og skød Kennedy, der ud over at være præsidentkandidat dengang var senator fra delstaten New York. Sirhan Sirhan blev kort efter overmandet af omkringstående folk og blev året efter dømt til døden af en amerikansk domstol. Tre år senere blev straffen dog sænket til fængsel på livstid. Han har dermed siddet fængslet siden 1969. Det var 16. gang, at Sirhan Sirhan havde bedt om prøveløsladelse.

Robert F. Kennedy var lillebror til den tidligere amerikanske præsident John F. Kennedy, der også blev likvideret - knap fem år forinden. Drabet på Robert F. Kennedy kom, bare få måneder efter at menneskerettighedskæmperen Martin Luther King blev skudt på et hotel i byen Memphis i delstaten Tennessee. Ud over anspændte raceforhold var den amerikanske befolkning splittet over holdningen til den igangværende krig i Vietnam.

ritzau