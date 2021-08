Louisianas hospitaler slipper nådigt fra orkanen Idas hærgen

Hospitalerne i den amerikanske delstat Louisiana undslap i det store hele katastrofale skader fra orkanen Ida. I stedet har uvejret skabt »den perfekte petriskål« for spredning af coronavirus, fortæller læge og tidligere sundhedsminister i Louisiana Rebekah Gee.

»Folk er indkvarteret tæt på hinanden, og de kommer ikke udenfor«, forklarer hun.

Louisiana kæmper i forvejen med et stort udbrud af den smitsomme Delta-variant af coronavirusset. Udbruddet har sendt hospitalerne i knæ og forårsaget stor mangel på sygeplejersker. I kølvandet på Idas hærgen viser en tidlig evaluering, at en håndfuld mindre hospitaler har været tvunget til at evakuere deres patienter som følge af orkanen, fortæller den øverste chef for Louisianas sundhedsmyndigheder, Joseph Kanter, mandag.

Alle større hospitaler »klarer sig dog efter omstændighederne godt«, siger han.

»Med undtagelse af nogle små, afsidesliggende hospitaler ser der ikke ud til at være sket noget katastrofalt«, siger Kanter.

To mennesker omkommet

Han var også med i 2005, da orkanen Katrina hærgede New Orleans og tvang over 20 hospitaler i byen til at evakuere deres patienter. Under Ida måtte patienterne fra to mindre hospitaler sydvest for New Orleans evakueres på grund af oversvømmelser og tagskader. I alt drejede det sig om 65 patienter. Derudover efterlod orkanen flere end en million hjem i Louisiana uden strøm mandag.

Ida gik søndag i land som en kategori 4-orkan, præcis 16 år efter at orkanen Katrina i 2005 ødelagde store dele af New Orleans og dræbte flere end 1.800 mennesker. Mandag eftermiddag, efter at have forårsaget store oversvømmelser i Louisiana og dræbt mindst to personer, blev Ida nedgraderet til en tropisk storm.

ritzau