Strømløse New Orleans indfører udgangsforbud

Den amerikanske storby New Orleans har indført et udgangsforbud i byen, der er helt uden strøm efter ødelæggelserne fra orkanen Ida, skriver nyhedsbureauet AP. Udgangsforbuddet gælder fra klokken 20.00 tirsdag til klokken 06.00 onsdag lokal tid.

Borgmesteren i New Orleans, LaToya Cantrell, siger, at forbuddet skal forhindre kriminalitet i byen, der er mørklagt. LaToya Cantrell siger også, at hun forventer, at elselskabet Entergy vil kunne levere lidt strøm til byen fra onsdag aften. Men hun understreger samtidig, at det ikke nødvendigvis vil betyde, at byen hurtigere vil få strømmen fuldstændig tilbage.

Elnettet blev ødelagt søndag, da orkanen Ida ramte delstaten Louisiana, hvor New Orleans ligger, som en af de kraftigste orkaner i amerikansk historie. Flere steder frygter folk hele uger uden elektricitet.

ritzau