Mindst 22 er døde under voldsom regn i det østlige USA

Artiklen er opdateret kl. 18.48 efter opjustering af dødstal.

Mindst ni mennesker har mistet livet under voldsomme oversvømmelser i New York City i forbindelse med efterdønninger fra orkanen Ida. Otte af de ni omkomne døde i oversvømmede kældre i boligblokke i bydelen Queens, siger politikommissær Dermot Shea ifølge BBC. Antallet af omkomne efter det voldsomme regnvejr i New York og New Jersey er i alt på 22, melder NBC News. Et lille barn er blandt de døde.

»Jeg er 50 år gammel, og jeg har aldrig set regn i sådanne mængder«, siger Metodija Mihajlov, som fik kælderen i sin restaurant på Manhattan oversvømmet med vand.

»Det var som at være i junglen med tropisk regn. Utroligt. Alt er så underligt i år«.

Hundredvis af fly blev aflyst i lufthavnene LaGuardia og JFK samt i Newark. Gader i storbyen blev på kort tid forvandlet til floder, og store veje blev lukket af vand på Manhattan og i bydelene Bronx og Queens.

Vandmasser kom i kaskader ned over perroner og spor på undergrundsstationer. Uvejret er så voldsomt, at storbyens borgmester, Bill de Blasio, onsdag aften lokal tid, erklærede nødretstilstand.

»Vi er midt i en historisk vejrsituation her til aften med rekordstore mængder regn i hele byen, voldsomme oversvømmelser og farlige forhold på vejene«, skriver de Blasio på Twitter.

Biden besøger Louisiana

Den nationale vejrtjeneste i USA (NWS) opfordrer folk til at holde sig væk fra vejene og søge til højtliggende områder.

»Vi får alt for mange anmeldelser om folk, der skal reddes i vandmasserne, eller strandede biler. Kør ikke gennem oversvømmede veje. Du ved ikke, hvor dybt vandet er, og hvor farligt der er«, oplyser NWS ifølge CNN.

De massive vandmasser har desuden givet forstyrrelser i tennisturneringen US Open, der i øjeblikket afholdes i New York City. Flere kampe er blevet udskudt.

Orkanen Ida gik i land på USA’s østkyst søndag. Også delstaten Maryland er ifølge nyhedsbureauet AFP ramt af oversvømmelser, der har kostet mindst en person livet. I alt er der blevet udstedt nødretstilstand i fem områder på østkysten, der strækker sig fra Philadelphia til New Jersey.

USA’s præsident, Joe Biden, besøger fredag delstaten Louisiana. Her ødelagde orkanen Ida bygninger og efterlod mere end en million hjem uden strøm. Orkaner er almindelige i det sydlige USA, men forskere har advaret om en stigning i aktiviteten, når havets overflade opvarmes på grund af klimaforandringer. Det udgør især en stigende trussel mod de kystnære områder.

ritzau