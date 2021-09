»Kom bare an«: Liz Cheney melder sig klar til kamp mod Trumps nye kandidat

Donald Trump glemmer ikke de republikanere, der stemte for at dømme ham ved en rigsretssag for hans rolle i det voldelige stormløb mod kongresbygningen 6. januar i år. Én for én har den tidligere præsident fundet og støttet kandidater, der kan udfordre dem. Nu er turen kommet til hende, der står øverst på hans fjendeliste.

Den stærkt konservative Liz Cheney var den højest rangerede republikaner, der holdt fast og stemte med demokraterne, da de tunge republikanere fortrød deres kritik.