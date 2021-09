»Vi tror, at hvis vi elsker vores børn og vi er gode forældre, så vil de være okay, og jeg troede, at jeg var en god mor, jeg troede, at jeg var en god lytter, og at mine børn ville vokse op og blive gode produktive samfundsborgere. Mit livs chok var at finde ud af, hvor meget jeg tog fejl, så jeg synes, at det er min forpligtelse at hjælpe andre med at forstå, at man ikke altid ved«, siger Sue Klebold mor til en skoleskyder.