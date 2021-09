»Der er urin og afføring, og vi sover ved siden af affald«: Tusindvis af migranter har samlet sig under bro i Texas. Nu har USA fået nok

Omkring 2.000 mennesker er i weekenden blevet flyttet fra en grænseovergang i Del Rio i Texas, hvor mange tusinde migranter har forsamlet sig i den seneste tid. Det oplyser det amerikanske departement for intern sikkerhed ifølge Reuters.

»Flytning af flere tusinde mennesker vil fortsætte for at få stoppet omfattende migration fra blandt andet Haiti og andre steder, hvorfra der normalt ikke kommer mange migranter til USA«, oplyser USA’s ministerium for indenlandsk sikkerhed.

Det er usædvanligt, at så mange mennesker på kort tid er strømmet til en enkelt grænseovergang, hvilket skaber nye humanitære og politiske udfordringer for Biden-administrationen. Nogle af de migranter, der kommer for at søge arbejde og sikkerhed i USA, har været undervejs i uger eller måneder. På Texas-siden opholder haitianere sig sammen med cubanere, venezuelanere og nicaraguanere.

USA’s ministerium for indenlandsk sikkerhed advarer om, at migranterne hyppigere finder nattely i stadigt fattigere slumområder eller under Del Rios bro, som forbinder byen i Texas med Ciudad Acuña i Mexico. Bruno Lozano, borgmester i Del Rio, sagde lørdag, at over 14.000 migranter befandt sig under broen. Der er rapporter om, at mange af dem er syge.

»Der er urin og afføring, og vi sover ved siden af affald«, siger den 30-årige Michael Vargas, som har været i migrantlejren sammen med sin kone og to børn i tre dage.

Vargas siger, at de har fået et nummer i køen – nummer 16.000 – og at myndighederne for øjeblikket er ved at tage sig af dem, som har nummer 9.800.

