Politiet i Florida fortsætter jagt på dræbt bloggers forlovede

En storstilet menneskejagt er fortsat i gang i vildmarken i den amerikanske delstat Florida, hvor politi og FBI leder efter den forlovede til en dræbt rejseblogger ved navn Gabby Petito. Efterhånden som mørket er faldet på onsdag aften lokal tid, oplyser politiet, at det stadig ikke har fundet spor af manden, som myndighederne betegner som en ’person af interesse’ i drabssagen.

Bestræbelserne på at finde den 23-årige Brian Laundrie har stået på i fem dage. Eftersøgningsarbejdet, der foregår i sumpområdet Carlton Reserve, genoptages torsdag, fortæller talsmand for politiet i North Port Josh Taylor. Myndighederne har ikke oplyst, hvorfor de tror, at Brian Laundrie stadig kan befinde sig i området, hvor det vrimler med alligatorer.

Det er mere end en uge siden, at Laundrie fortalte sin familie, at han var på vej til området for at tage på vandretur. Der gik tre dage, før familien meldte ham savnet. Sagen har fået stor opmærksomhed i USA såvel som store dele af resten af verden, efter at den 22-årige Gabby Petito blev meldt savnet den 11. september.

10 dage tidligere var Brian Laundrie vendt tilbage til sit hjem i North Port uden Petito fra en roadtrip på tværs af USA. Undervejs havde parret delt deres oplevelser fra rejsen på sociale medier.

Dødsårsag er ikke offentliggjort

Gabby Petitos lig blev fundet søndag i et fjerntliggende område af skoven Bridger-Teton i den vestlige del af delstaten Wyoming. Fundet blev gjort mindre end 300 meter fra det sted, hvor to andre rejsende om aftenen 27. august havde fanget Gabby Petito og Br