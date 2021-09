Antallet af drab i USA steg med over 29 procent sidste år i forhold til året inden, viser nye tal fra forbundspolitiet FBI, skriver The New York Times.

Stigningen er den højeste, der er registreret i USA i de omkring 60 år, landet har ført statistik over forskellige former for kriminalitet. I alt blev omkring 21.500 mennesker dræbt i USA i 2020. Det er cirka 4.900 flere drab end i 2019.

Opdateres ...

Ritzau