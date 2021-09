Senatet indgår aftale og undgår nedlukning af statsapparatet

Det ser ud til, at USA undgår en nedlukning af statsapparatet. I hvert fald er der ifølge demokraternes flertalsleder i Senatet, Chuck Schumer, opbakning fra både demokraterne og republikanerne til et lovforslag, som vil fortsætte finansieringen af statsapparatet, fortæller han sent onsdag lokal tid.

»Vi er klar til at bevæge fremad«, siger han ifølge NBC News.

»Vi er nået frem til en aftale, der skal forhindre en nedlukning«.

Ifølge Chuck Schumer ventes en afstemning om den fortsatte finansiering at finde sted torsdag – samme dag som det nuværende budgetår slutter. Er der ikke en ny budgetaftale på plads, når torsdag bliver til fredag, risikerer store dele af USA’s økonomi at gå i stå. Efter at Senatet har stemt om forslaget, går det med det samme videre til Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus.

Nedlukning i 2018

Der er bred opbakning til forslaget, der sikrer finansiering frem til 3. december, i begge kamre, hvorfor det ventes at blive vedtaget. Ofte finder de politiske fløje en løsning i sidste time. Men nogle år sker det ikke. I 2018 blev USA ramt af en budgetstrid, der varede i flere uger og førte til, at op mod 800.000 statsansatte måtte undvære løn. Flere offentlige tjenester og kontorer blev stoppet og lukket.

Striden blev foranlediget af, at daværende præsident Donald Trump krævede finansiering af en grænsemur mod Mexico. Det nægtede demokraterne at betale for.

Tirsdag advarede den amerikanske finansminister, Janet Yellen, om, at en ny statslig nedlukning kan få »katastrofale konsekvenser«. Ikke kun fordi det kan betyde, at statsligt ansatte sendes hjem midt under en sundhedskrise. Økonomer har også advaret om, at hvis USA’s gældsloft ikke hæves, kan det koste USA seks millioner arbejdspladser og sende arbejdsløsheden fra de nuværende fem procent til omkring ni procent. Det vil ifølge nyhedsmediet CNBC omgående sende USA ud i en recession.

ritzau