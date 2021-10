Dommer giver Biden grønt lys til hjemsendelse af haitianere

USA’s præsident Joe Biden har fået grønt lys til at fortsætte deporteringen af tusindvis af især haitianske migranter, der har fundet vej over den mexicanske grænse. Præsidenten har fået medhold af Den Føderale Appeldomstol, efter at en føderal domstol i første omgang ikke var enig i, at præsidenten kunne bruge smittespredning med coronavirus som grund til at sende migranterne hjem.

Hjemsendelserne drejer sig især om en stor gruppe haitianske migranter, der har forsamlet sig nær grænsen mellem Mexico og USA. Migranterne er kommet til USA, efter at Haiti har været ramt af en dyb politisk krise og en række naturkatastrofer.

Joe Biden forsøgte i første omgang at sende flygtningene tilbage til Haiti. Han begrundede det med, at den store migration kunne medføre en enorm smitte med coronavirus. En føderal domstol besluttede dog 16. september, at sundhedslovgivningen omkring coronavirus ikke giver præsidenten lov til at deportere migranter. Den beslutning skulle være trådt i kraft i USA fra torsdag, men præsidenten ankede dommen til appeldomstolen, og det er altså her, at han har fået grønt lys til at fortsætte med deporteringen.

Beslutningen møder kritik fra amerikanske borgerrettighedsforkæmpere, der sammenligner præsident Joe Bidens metoder med, hvad man kunne forvente fra tidligere præsident Donald Trump.

»Vi er skuffede over dommen, men det er kun første skridt i ankesagen, og der er intet, som stopper Bidens regering fra øjeblikkeligt at gøre en ende på denne skrækkelige politik fra Trump-æraen«, siger Lee Gelernt, advokat for Foreningen for Amerikansk Borgerrettigheder.

