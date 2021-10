USA henretter udviklingshæmmet trods appel fra paven

Myndighederne i den amerikanske delstat Missouri har tirsdag henrettet en 61-årig drabsdømt sort amerikaner. Det er sket, selv om både mandens advokater, flere politikere og selveste pave Frans indtil det sidste forsøgte at få dødsdommen omstødt med begrundelsen om, at han var udviklingshæmmet.

Manden ved navn Ernest Lee Johnson blev henrettet med en dødelig indsprøjtning. Han blev erklæret død klokken 18.11 lokal tid, oplyser kriminalforsorgen i Missouri i en udtalelse.

Johnson blev i 1995 dømt til døden for at have dræbt tre ansatte i en kiosk under et fejlslagent røveri i byen Columbia året før. Hans advokater har gentagne gange forsøgt at få standset henrettelsen, fordi det ifølge dem ville være et brud på USA’s forfatning at henrette en udviklingshæmmet.

Advokaterne har i USA’s højesteret forklaret, at deres klient i en række IQ-test scorede omkring 67, hvilket indikerer en lettere grad af mental retardering. Ifølge advokaterne var Johnsons mor og bror også udviklingshæmmede, og de har også tidligere sagt, at Johnson blev født med alkoholsyndrom som følge af morens indtag af alkohol under graviditeten.

En »alvorlig uretfærdighed«

Johnsons sag fik i sidste uge Vatikanets udsending i USA til at sende et brev til Missouris guvernør, Mike Parson. Her bad han på vegne af pave Frans Parsons om at standse henrettelsen.

»Denne anmodning baserer sig ikke udelukkende på Hr. Johnsons tvivlsomme intellektuelle kapacitet. Hans hellighed ønsker snarere, at De forholder sig til Hr. Johnsons menneskelighed og alle menneskers hellige ret til livet«, stod der i brevet.

De forskellige appeller blev dog afvist af guvernøren mandag.

»Beviserne har vist, at hr. Johnson gjorde sig umage med at planlægge og skjule sin forbrydelse. Tre nævningeting har set på hr. Johnsons sag og anbefalet en dødsdom«, sagde Mike Parson mandag i en udtalelse.

USA’s højesteret afviste i timerne før henrettelsen et sidste forsøg fra Johnsons advokater på at få den udsat. Flere demokrater i Missouris parlament kalder tirsdag henrettelsen for en »alvorlig uretfærdighed«.

»Det her var ikke retfærdighed. Det var ondskab«, skriver parlamentsmedlem Cori Bush på Twitter.

Det er i USA op til de enkelte delstater at vurdere, hvornår personer er for mentalt udfordrede til at blive idømt dødsdomme. Lovgivningen i Missouri definerer udviklingshæmning som »væsentlige begrænsninger af den generelle funktionsevne«.

ritzau