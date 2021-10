Krise afværget: Nu må USA have en gæld på 28.880 milliarder dollar

Et flertal i Repræsentanternes Hus i USA stemmer for at hæve landets gældsloft fra 28.400 milliarder dollar til 28.880 milliarder dollar, skriver nyhedsbureauet Reuters natten til onsdag dansk tid. I Repræsentanternes Hus blev loven vedtaget med 219 stemmer for og 206 imod.

Loven er allerede vedtaget i Kongressens andet kammer, Senatet. Den mangler nu blot at blive underskrevet af præsident Joe Biden, som tidligere har udtalt, at han ser frem til netop dette. Med loven afværger USA – i hvert fald midlertidigt – en gældskrise, der lå og lurede lige om hjørnet.

Vedtagelsen gør det muligt for staten at optage ny gæld og betale sine gældsforpligtelser frem til begyndelsen af december. Problemet er opstået, efter at USA har sat flere penge af til finansiering af projekter, end landet efter egen lov må optage i lån.

Partier skændes om årsag

Republikanerne mener, at problemet er opstået primært på grund af to store pakker, som Joe Biden i øjeblikket forsøger at få vedtaget i den amerikanske kongres. Heriblandt er blandt andet cirka 2.000 milliarder dollar, som Biden vil investere i velfærd og grøn omstilling. Han har også spillet ud med cirka 1.000 milliarder, som skal investeres i landets infrastruktur som veje, internet og broer. Derfor mener Republikanerne, at det er Demokraterne, som har sendt de amerikanske budgetter på himmelflugt.

Demokraterne derimod er af den overbevisning, at de amerikanske budgetter kom ud af kontrol under Donald Trumps tid i Det Hvide Hus. Partiet mener, at det yderligere behov for lån er opstået, fordi tidligere præsident Donald Trump – med hjælp fra de republikanske medlemmer i Repræsentanternes Hus – sænkede skatterne markant og derfor udsultede statskassen.

Hævelsen af gældsloftet er midlertidig og gælder frem til den 3. december. Her skal USA have fundet en mere permanent løsning, hvis ikke landet skal misligholde sine gældsforpligtelser.

