USA ophæver rejserestriktioner mod nord og syd

USA vil tidligt i november ophæve de fleste indrejserestriktioner for færdigvaccinerede mod covid-19, der rejser via land fra Canada og Mexico, skriver nyhedsbureauet Reuters. Oplysningen kommer fra de to amerikanske senatorer Chuck Schumer og Kirsten Gillibrand.

De nye regler for indrejse vil blive offentliggjort af minister for indenlandsk sikkerhed Alejandro Mayorkas i løbet af onsdag amerikansk tid. Det samme vil den præcise dato for, hvornår indrejserestriktionerne bliver ophævet. Reglerne kommer til at ligne dem, som bliver implementeret for flyrejsende fra en stor del af verden, men de bliver ikke helt identiske, oplyser senatorerne. For begge dele gælder det, at man skal kunne dokumentere, at man er vaccineret mod covid-19, hvis man gerne vil rejse ind.

Siden foråret 2020 har det i udgangspunktet ikke været muligt at rejse som turist fra de to lande ind i USA.

»Siden pandemiens begyndelse har borgere i grænselandet mærket smerten og den økonomiske modgang, som de lukkede grænser har medført. Den smerte er på nippet til at få en ende«, siger Chuck Schumer i en pressemeddelelse.

USA havde onsdag haft 716.468 coronarelaterede dødsfald. Landet har en befolkning på cirka 333,5 millioner mennesker og har derfor haft cirka 2,2 dødsfald per tusind indbyggere. Det tilsvarende tal for Danmark er cirka 0,46.

Mens sundhedsmyndighederne har formået at færdigvaccinere knap tre ud af fire danskere, er det kun lidt mere end hver anden amerikaner, der har fået begge stik med en vaccine, viser tal fra Our World In Data. Knap ni procent af USA’s befolkning har dog fået første stik, men venter i øjeblikket på at færdiggøre vaccinationen.

