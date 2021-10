Satser alt: Biden præsenterer gigantisk – men halvfærdig – klimaplan for at undgå ydmygelse ved topmødet

Joe Biden har sat sin politiske troværdighed på spil for at presse sine egne partifæller til at stemme for det, han selv kalder det »mest vidtgående forsøg på at bekæmpe klimaforandringer i USA’s historie«. Planen skal overbevise verden om, at USA reelt har meldt sig ind i klimakampen.