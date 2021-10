Han var en superstjerne under coronakrisen. Nu risikerer eksguvernør et års fængsel for befamling af bryst

Andrew Cuomo, der indtil august var guvernør i New York, er blevet anklaget for at have befamlet en kollega sidste år, oplyser en talsmand fra retten i New York torsdag.

Anklagen er den første, der er rejst mod den engang meget magtfulde politiker, der blev tvunget til at trække sig efter en række beskyldninger om seksuel chikane i sommer.

Den 63-årige Cuomo bliver beskyldt for at have stukket sin hånd ned i offerets bluse og taget fat i hendes venstre bryst i december 2020. Anklagen er blevet ind indgivet af Albany Countys sherifkontor på vegne af delstaten New York.

Risikerer et års fængsel

Cuomo trådte tilbage i begyndelsen af august, efter at justitsminister i New York, Letitia James, havde udgivet en rapport, der konkluderede, at han havde seksuelt chikaneret 11 kvinder. Flere af kvinderne var daværende eller tidligere medarbejdere. Rapporten var ikke af kriminel karakter, men den kostede altså Cuomo jobbet.

»Anklagen, der er rejst i dag mod Cuomo, om befamling underbygger resultaterne af vores rapport«, siger Letitia James.

Cuomo har gentagne gange afvist beskyldningerne og hævder, at han var offer for politisk vendetta. Han har tidligere forsvaret sin ageren i de forskellige situationer og afvist at have haft til hensigt at gøre noget forkert. Cuomo mener, at han i flere tilfælde forsøgte at være imødekommende, men at hans berøringer og bemærkninger blev misforstået.

Den tidligere guvernør gjorde sig særligt populær blandt hele den amerikanske befolkning sidste år under sine daglige og ligefremme pressemøde om coronasituationen. Siden er det gået mere ned ad bakke. Han risikerer op mod et års fængsel, hvis han kendes skyldig i anklagen.

ritzau