Kampsportsudøver får hidtil længste straf for stormløb i USA

En tidligere kampsportsudøver, der slog en politibetjent under angrebet på USA’s kongresbygning i Washington, D.C., i januar, er onsdag blevet idømt fængsel i tre år og fem måneder. Den dømte blev filmet, mens han råbte ad flere politibetjente og derpå skubbede en af dem og slog den pågældende betjent i ansigtet. Det skete, da betjentene forsøgte at forhindre manden og mange andre i at trænge ind i bygningen.

Sagen er den første, hvor en af uromagerne fra 6. januar er dømt for vold mod en politimand, og straffen på 41 måneders fængsel er den hårdeste straf, der foreløbig er tildelt i de næsten 700 retssager mod de personer, der stod bag angrebet på Kongressen.

I løbet af retssagen lagde anklageren lagde vægt på, at den dømte er trænet i kampsport, og at han tidligere har været på kant med loven.

»Han var trænet i at slå til, og han var godt klar over, hvor meget skade han kunne gøre«, sagde anklager Leslie Goemaat.

Anklageren havde krævet ham idømt 44 måneders fængsel. Han peger på, at den dømtes udsagn, der er optaget på video, tydede på, at han var forberedt på at udøve vold, da han deltog i optøjerne ved kongresbygningen. Ud over den dømte er omkring 120 andre anklaget for vold mod politiet den dag.

Shaman får dom i næste uge

De politifolk, der var på arbejde i kongresbygningen den 6. januar, kæmpede for at holde demonstranterne ude. Men de var i mindretal og blev løbet over ende. Omkring 140 politibetjente blev kvæstet i urolighederne.

Efterfølgende døde fem af de betjente, der var på vagt den dag. En af dem var blevet angrebet af demonstranter og døde af et slagtilfælde dagen efter. Slagtilfældet menes ikke at være relateret til angrebet. Fire andre betjente har efterfølgende taget deres eget liv.

De fleste andre retsopgør, hvor de anklagede har tilstået, involverer ikke vold. Men de anklagere, der fører sagerne for USA’s justitsministerium, kræver fængsel til de anklagede i nogle af de mere alvorlige sager. Det gælder blandt andet sagen mod manden, der også er kendt som QAnon-shamanen.