Joe Biden vil sætte navn på ny centralbankchef om få dage

USA’s præsident, Joe Biden, vil i løbet af få dage meddele, hvem han vil nominere til posten som ny chef for den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Det oplyser Biden til journalister tirsdag under et besøg i New Hampshire, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer under tiltagende spekulationer, om præsidenten vil give den nuværende formand, Jerome Powell, fire år mere, eller om han vil pege på demokraten Lael Brainard, som er bestyrelsesmedlem i Fed. De to kandidater til posten har begge tidligere på måneden været til møde med præsidenten i Det Hvide Hus.

Når Biden har sat navn på sin foretrukne kandidat, skal denne godkendes i Senatets bankudvalg. Uanset hvem valget falder på af de to, er der udsigt til, at det ikke bliver et problem.

»Jeg er sikker på, vi ville bekræfte dem begge«, siger den demokratiske senator Sherrod Brown, der er formand for udvalget, ifølge Bloomberg News.

»De er begge kvalificerede. Jeg tror, det formentlig er mellem de to«.

Flere økonomer mener, at uanset hvem det bliver, vil det ikke umiddelbart medføre større ændringer i USA’s pengepolitik.

Jerome Powells nuværende embedsperiode udløber i februar 2022. Powell har siddet i bankens bestyrelse siden 2012. Han overtog topjobbet i februar 2018 efter at være nomineret af daværende præsident, Donald Trump. Powell, der er republikaner, afløste Janet Yellen. Hun er nu finansminister i Joe Bidens regering.

ritzau