Bidens socialpakke sendes videre til Senatet trods maratontale

Repræsentanternes Hus i USA har fredag stemt for en lovpakke på 1750 milliarder dollar, der skal øge den sociale sikkerhed og bekæmpe klimaforandringer.

Pakken er et prestigeprojekt for USA’s præsident, Joe Biden. De 1750 milliarder dollar svarer til cirka 11.505 milliarder kroner.

Det omfattende forslag bliver nu sendt videre til Senatet, hvor mere midtersøgende demokrater har udtrykt bekymring for flere dele af pakkens indhold og dens størrelse.

Således fortsætter forhandlingerne, og pakkens skæbne er endnu uvis. Demokraterne i Senatet har nemlig det mindst mulige flertal, som sikres med hjælp fra vicepræsident Kamala Harris’ stemme.

Et sandsynligt forløb er, at pakken skal tilbage igen til Repræsentanternes Hus for at få den endelige godkendelse. Det sker muligvis i december eller januar.

Dagens afstemning fandt sted, under en uge efter at præsidenten satte sin underskrift på første del af den store økonomiske plan.

Det er en infrastrukturpakke på 1000 milliarder dollar svarende til knap 6500 milliarder danske kroner.

Biden kalder fredagens afstemning ’endnu et gigantisk skridt i retning mod at gennemføre min økonomiske plan om at skabe job, reducere omkostninger og gøre vores land mere konkurrencedygtigt’.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, havde egentlig håbet på en afstemning torsdag.

Men den republikanske mindretalsleder i Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy, havde andre planer.

Ifølge det amerikanske medie NPR rejste han sig op for at tale klokken 20.38 torsdag lokal tid. Fredag morgen klokken 05.10 var han færdig.

Flere medier - heriblandt AFP og NPR - beskriver den cirka otte og en halv time lange maratonindsats som den længste tale i Repræsentanters Hus’ historie.

McCarthy gjorde brug af reglen om et såkaldt ’magisk minut’, der giver kammerets partiledere lov til at tale, så længe de har lyst til.

Demokrater var dog alt andet end fortryllede:

»Er Kevin McCarthy ved sine fulde fem?, skrev Pelosis kontor i en meddelelse.

Republikanerne har længe været bekymrede for, om pakken vil puste til inflationen i USA.

ritzau