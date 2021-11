Teenager frifindes for drab til Black Lives Matter-demonstration

Et nævningeting har fredag frifundet 18-årige Kyle Rittenhouse på alle punkter i en sag, hvor han blandt andet stod anklaget for drab på to personer under en Black Lives Matter-demonstration i byen Kenosha sidste år.

Dermed når nævningetinget frem til, at teenageren handlede i selvforsvar.

De i alt 12 nævninger frifinder således Rittenhouse for anklager om drab, forsøg på drab og hensynsløs tilsidesættelse af andres sikkerhed.

Rittenhouse brød grædende sammen, efter at dommen faldt. Anklagerne var fremsat i forbindelse med en demonstration 25. august 2020 i Kenosha, som var præget af voldsom uro og brandstiftelser.

Rittenhouse skød og dræbte 36-årige Joseph Rosenbaum og 26-årige Anthony Huber. Han skød og sårede 28-årige Gaige Grosskreutz.

Nævningetinget voterede i alt i tre dage. Her skulle de tage stilling til de meget forskellige fremstillinger af teenageren, som anklagerne og forsvarerne er kommet med. Forsvaret har argumenteret med, at Rittenhouse frygtede for sit liv.

Advokaterne har sagt, at han var en teenager, der ud fra en følelse af borgerpligt, forsøgte at beskytte privat ejendom efter flere dage med uro i byen, der ligger syd for Milwaukee i delstaten Wisconsin.

Retssagen har været et tydeligt eksempel på, hvor splittede amerikanerne er i forhold til sociale spørgsmål og våbenrettigheder.

