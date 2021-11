Bil påkører juleparade i USA og dræber flere personer

En bil har natten til mandag dansk tid påkørt en folkemængde under en juleparade i den amerikanske by Waukesha i delstaten Wisconsin. Flere personer er døde, og over 20 personer er såret, oplyser politichef Dan Thompson på et pressemøde. Han har ikke et præcist overblik over antallet af døde »på nuværende tidspunkt«. Han tilføjer, at det ikke vides, om hændelsen er terrorrelateret.

Foto: Getty Images/Ritzau Scanpix

Ifølge chefen for brandvæsenet i byen er 11 voksne og 12 børn kørt på hospitalet. Bispedømmet i Milwaukee oplyser, at flere af dets medlemmer blev såret under paraden, skriver CNN.

»Blandt de sårede er en af vores katolske præster samt flere medlemmer af menigheden og elever fra den katolske skole i Waukesha«, lyder det i en meddelelse fra kirken.

Politiet har fundet den røde SUV, der kørte ind i folkemængden. Samtidig er en person under mistanke i politiets varetægt. En betjent affyrede flere skud mod bilen, da den flygtede fra stedet gennem en afspærring. Ingen tilskuere til paraden blev ramt af skuddene, oplyser Dan Thompson.

Foto: Jesus Ochoa/Ritzau Scanpix

Han fortæller desuden, at der ikke er en trussel mere. Tidligere blev personer i nærheden af Waukeshas bycentrum opfordret til at søge indendørs, men dette gælder ikke længere.

Øjenvidne: Ramte med 60 km/t

Et øjenvidne fortæller til den lokale avis Milwaukee Journal Sentinel, at han så bilisten trykke speederen i bund og køre langs paraderuten.

»Og så hørte vi et højt brag og øredøvende skrig fra folk, der blev ramt af bilen«, siger Angelito Tenorio til avisen.

En kvinde fortæller, at køretøjet ramte en gruppe af dansere bestående af piger mellem 9 og 15 år, mens et andet vidne så mindst en person blive slynget hen over bilens kølerhjelm. Bilen skønnes ifølge et øjenvidne at have ramt menneskemængden med en hastighed på over 60 kilometer i timen.