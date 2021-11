Drabet vakte stor opsigt i USA sidste år. Nu er tre mænd kendt skyldige

Et nævningeting ved en domstol i den amerikansk delstat Georgia har afgjort, at tre bevæbnede hvide mænd, der sidste år jagtede og dræbte den 25-årige sorte motionsløber Ahmaud Arbery, er skyldige i drab, rapporterer CNN.

Det er en sag, der er blevet fulgt tæt i USA og af mange ses som et eklatant eksempel på racefordomme og ulighed. Det drejer sig om den 37-årige Travis McMichael, hans 65-årige far Gregory McMichael, og en nabo, 52-årige William Bryan. De blev alle kendt skyldige af nævningetinget.

Joggeren Arbery var 23. februar sidste år på en løbetur i kvarteret, hvor de tre mænd bor lige uden for kystbyen Brunswick. Det havde han ofte gjort. De tre hvide mænd siger, at de indledte en jagt på manden og skød ham, fordi der i deres kvarter havde været flere indbrud i huse. Nævningetingets afgørelse betyder, at de tre kan vente at få fængselsstraffe på op til livstid.

Der havde blandt sorte ledere været bekymring for, at nævningetinget ville været kommet frem til en anden afgørelse. 11 af de 12 nævninger var hvide.

Opdateres ...

Ritzau