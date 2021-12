Kongressen i USA afværger mulig »katastrofal« situation

Lederne i Senatet i USA har indgået aftale om en engangslov, der giver Demokraterne mulighed for at hæve grænsen for statens maksimale optagelse af gæld uden at være afhængig af stemmer fra republikanske senatorer, skriver nyhedsbureauet AFP natten til onsdag dansk tid.

Dermed ser USA ud til at undgå en »katastrofal« situation, hvor staten ikke er i stand til overholde sine gældsforpligtelser, fordi det amerikanske finansministerium ikke ville råde over penge til at betale for eksempel renter på de statsobligationer, som USA har udstedt.

»Ingen ønsker at se USA gå i betalingsstandsning. Som finansminister Yellen har advaret om, så kan en misligholdelse af gælden udviske alt det, vi har gjort for at komme os efter coronakrisen«, siger Demokraternes ledende senator, Chuck Schumer.

Finansminister Janet Yellen har opfordret Kongressens medlemmer til at få en aftale om gældsloftet på plads inden 15. december. Efter den dato er der ifølge Yellen risiko for, at finansministeriet ikke er i stand til at klare alle betalingsforpligtelser til tiden.

Chuck Schumer tilføjer, at det ville have være katastrofalt, hvis der ikke var opnået enighed om at hæve det såkaldte gældsloft, der fastsættes af de to kamre i Kongressen. Hans modpart i Senatet, Republikanernes Mitch McConnell, er også tilfreds.

»Jeg tror, at det er i nationens bedste interesse at undgå en misligholdelse af gælden«, siger han ifølge AFP.

Et flertal i Repræsentanternes Hus stemte sent tirsdag aften lokal tid for at vedtage den løsning, som lederne i Senatet er nået til enighed om. Senatet ventes at vedtage engangsloven en af de nærmeste dage. Ifølge Mitch McConnell kan det ske allerede torsdag.

