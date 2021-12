»Jeg vil altid huske denne dag«: Ofre for Epsteins misbrug udtrykker glæde over dommen over Ghislaine Maxwell

Milliærden Jeffrey Epstein handlede ikke alene, da han misbrugte mindreårige og unge kvinder seksuelt i årevis. Det cementeres i dommen mod den nu 60-årige britiske Ghislaine Maxwell, der har været kæreste med Jeffrey Epstein. Hun udvalgte og groomede fire mindreårige og unge kvinder ind i Epsteins luksusboliger, hvor de senere blev misbrugt, fastslår nævningetinget.

Domsafsigelsen i New York er en vigtig dag for de mange ofre, der har anklaget den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein for seksuelt misbrug over en lang årrække. Han døde i en fængselscelle i sommeren 2019, efter at være blevet sigtet for ulovlig seksuel omgang med unge kvinder. Ved obduktionen blev dødsfaldet erklæret for selvmord. Ofrene nåede derfor ikke at få prøvet deres sag ved domstolene.